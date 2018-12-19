Sakarya: Vatanımız için çalışıyoruz

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ÇukurovaGenç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekilliği'ne ikinci kez getirildi. Geçen ay yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında oluşan 15 kişilik TÜGİK Yönetim Kurulu, 9'uncu Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Genel Başkan Erkan Güral başkanlığındaki toplantıda, görev bölümü yapıldı, yeni dönemdeki çalışma planı masaya yatırıldı, TÜGİK İş Zirvesi-2019 programının detayları görüşüldü. 4 dönem TÜGİK yönetiminde yer alan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, geçen dönem yürüttüğü TÜGİK Başkan Vekilliği görevine bir kez daha getirildi. Yeni yönetimde Engin Ateşsönmez, Gökhan Korkmaz, Haluk Kalyoncu, Mehmet Serkan İzol ve Şanser Kadoğlu Başkan Yardımcıları, Tanzer Polat Yılmaz da Genel Sekreter olarak görev aldılar. 8 federasyon, 72 derneğe bağlı 10 bine yakın iş insanının üye olduğu TÜGİK'in Genel Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, TÜGİK'in üyelerinin yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayarak, 'Üreten Türkiye' hedefiyle, ülke ekonomisinin yükselmesi için çalıştıklarını söyledi. TÜGİK yönetiminde Adana'nın ve Çukurova'nın sorunlarının da ilgili bakanlıklara iletilmesi noktasında önemli girişimler ve çalışmalar gerçekleştiren Sakarya, "Adana'nın en önde gelen sivil toplum kuruluşu olan Çukurova GİAD'da üstlendiğim görev ve verilen sorumluluk, TÜGİK'te de devam etmektedir. Yatırımlarıyla kentimize katkı sağlayan üyelerimizden ve kentimizden aldığımız güç, TÜGİK'te bize yeni sorumluluklar getirmektedir. Ülkemizde yatırımların ve dolayısıyla istihdamın artması, ekonomik refahın yükselmesi noktasında daha çok çaba gösterecek, ülkemiz için, vatanımız için canla başla çalışacağız" dedi.