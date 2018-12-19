Şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nin kütüphanesine Şehit polis memuru Abdullah Yıldırım'ın ismi verildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 19'uncu Dönem Temel Özel Harekat Eğitimi kapsamında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne eğitici personel olarak görevlendirilen Yıldırım 20 Eylül 2017'de helikopter eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu. Şehit Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım'ın ismi Adana Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'ndeki kütüphaneye verildi. Kütüphaneye için yapılan açılışa Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeynel Abidin ile şehidin ailesi katıldı. Açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı.