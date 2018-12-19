Tenis dedin mi Adana!

BUGÜN NELER OLDU

19 yıl önce Adana'ya gelen Romanya asıllı eski milli oyuncu Mihai İliescu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan tenis heyecanını çocuklara aşılamaya başladı. Adana Atlı Spor İliescu Tenis Academy alt yapısıyla göz kamaştırırken bu sezon klasmanda erkeklerde 4.'lüğe yükselirken kadınlarda ise 12'nciliği elde etti.Saatlerce disiplinli çalışmanın karşılığını Baran'ı Milli takıma göndererek aldıklarını belirten İliescu, "Anahtar kelime kesinlikle disiplindir. Adana tenis tarihinde bir ilke imza attık. Bu yaş grubunda Milli Takıma sporcu kazandırdık. Baran çok yetenekli ve çalışmayı çok seven biri. Geleceği çok açık" diye konuştu