Üzerine telefon direği devrilen genç yaralandı

Adana'nın
Kozan ilçesinde yolda yürürken üzerine telefon direği devrilen Fatih Özadin (22), yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden mesai bitiminin ardından çıkıp evine gitmek için yolda yürüyen Fatih Özadin'in üzerine telefon direği devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Özadin, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özadin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Direğin, caddeden geçen TIR'ın üzerinde taşıdığı beton kırıcının tellere takılması sonucu devrildiği iddia edildi.