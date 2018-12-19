Melih ABİ: Yürüyüş parkı beton yığını olmasın

BUGÜN NELER OLDU

Yaşar Kemal yürüyüş yolu yakında doğallığını yitirir. Görünen o! Çocuklara oyun alanları yapılıyor. İyi güzel hoş da oyun aletlerinin altı neden beton. Zemini ahşap olsa olmaz mı? Bence daha da güzel durur. Aynı zamanda çocuklar düşse bile yaralanmalar olmaz. Gördüğünüz gibi çocuklar için plastik oyun alanları yapılmış. Ama zemin beton. Biraz dikkat ederseniz çocukların düştüklerinde zarar göreceğini anlarsınız! Ne diyeyim… İnsanlar yakın takipte haberiniz olsun!FevzipaşaMahallesi 48088 sokakta oyulan yol ile ilgili yazım adresini buldu. Seyhan Belediyesi yol ekipleri burayı yaptı. Yoldan kovalar kalktı. Fotoğrafta görüldüğü gibi insanlar çukura düşme tehlikesi yaşamadan araçlarını kullanabiliyorlar artık. Eleştiriyoruz, ama vatandaşa yapılan hizmeti de değerlendiriyoruz. Emeği geçenlere okurlarım adına teşekkür ederim.