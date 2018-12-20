Adanaspor’a Digao şoku!

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor pazar günü deplasmanda yapacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 top kapma çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
1.5 saat süren idmana sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Renan Diniz katılmadı, Kenan Karışık ile Abdulkadir Özdemir ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada ligde geçen haftaki Eskişehir maçında sakatlanan sağ bek Digao ameliyat edildi. Brezilyalı futbolcu, kentteki özel bir hastanede sol el parmağından geçirdiği operasyonun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 7 MAÇTA OYNAMIŞTI
Sahalardan bir süre uzak kalacak olan 25 yaşındaki Digao, bu sezon 7 maçta 531 dakika çimlere basmıştı.