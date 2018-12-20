Adanaspor’a Digao şoku!

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor pazar günü deplasmanda yapacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.1.5 saat süren idmana sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Renan Diniz katılmadı, Kenan Karışık ile Abdulkadir Özdemir ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada ligde geçen haftaki Eskişehir maçında sakatlanan sağ bek Digao ameliyat edildi.Sahalardan bir süre uzak kalacak olan 25 yaşındaki Digao, bu sezon 7 maçta 531 dakika çimlere basmıştı.