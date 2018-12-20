Cemre’nin gözü yükseklerde

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kvador'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarına altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. İlkokula gittiği dönemde resim kursuna başlayan Cemre, kursun ilk gününde arkadaşının eşofmanının sırtında gördüğüyazısını ailesiyle paylaştı. 17 yaşındaki sporcu, daha sonra Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü'nde jimnastik eğitimi almaya başladı.Bu spor dalında kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etmeye başlayan genç sporcu başarısı ile dikkatleri üzerine topladı.Genç sporcu, 12-16 Eylül'de İstanbul'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası-Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri genç kadınlar fitness kategorisinde birinci olarak Ekvador'daki Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.Gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmayı hedefleyen milli sporcu, haftanın 3 günü cimnastik, 3 günü de vücut geliştirme çalışıyor.GELECEK yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için öncelikle eylül ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini aktaran Cemre, uluslararası organizasyonlarda da zirvede yer almak istediğini dile getirdi. Cemre, "En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'mızı okutmak. Gelecek yıl eylülde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yine birinci olursam ülkemi en iyi şekilde tekrar yurt dışında temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak isterim. Şu anki hedefim bu" dedi. Cemre'nin antrenörü Gizem Altunbüken, genç sporcunun elde ettiği derecelerin büyük bir başarı olduğunu söyledi.12-16 Eylül'de İstanbul'da yapılan genç kadınlar fitness kategorisinde birinci olarak Ekvador'daki Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı.