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Çocukların kamp gezisi

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Çocukların kamp gezisi
OSMANİYE'DE, Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan ailelerin çocuklarına yönelik Aslantaş Gençlik Kampı'na gezi programı düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 'Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Suriyeli çocuklar da katıldı. İl Müdürlüğü çalışanları nezaretindeki etkinlik, sabah sporu ile başladı. Daha sonra ip atlama, futbol ve çuval yarışı gibi oyunlarda devam eden faaliyetlerde, çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından, eğitimlerine destek olması amacıyla öğrencilere soru bankası kitapları dağıtıldı.
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Çocukların kamp gezisi
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