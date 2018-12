Down sendromlu gence sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Eczacı Gülşen Çayırlı'nın yanında çalışan down sendromlu 22 yaşındaki Fatih Albayrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Gül, en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu söyleyen down sendromlu gence, destek sözü verdi. Albayrak, bir anda Vali Davut Gül'ü karşısında görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Dow sendromlu Fatih, Vali Gül'e, kolonya, çikolata ve kurabiye ikram etti. Fatih Albayrak ile bir süre sohbet eden Vali Gül, "Böylesi güzel davranışların hem Gaziantep hem Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Fatih, herkes için iyi bir örnektir. Fırsat verildiğinde insanların neler yapabildiğini böylelikle görmüş oluyoruz, başarılarına tanıklık ediyoruz" dedi.Fatih Albayrak ise Vali Gül'e en büyük hayalinin askere gitmek olduğunu ve hastalığı nedeniyle askere alınmadığını söyledi. Vali Gül ise, Fatih'in askerlik hayalini bir gün de olsa gerçekleştirebilmek için gereken desteği vereceğini belirtti. Gül, askerlik yapabilecek olmanın sevincini yaşayan Fatih'e her konuda yardımcı olacağını da söyledi.