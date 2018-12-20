Fiyatlarda artış yok

BUGÜN NELER OLDU

başta olmak üzere Adana ve Antalya gibi Akdeniz illerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'de olumsuz hava şartlarına rağmen, denizden sofralara zorlu bir yolculuk yapan balığın kilogram fiyatında artış yaşanmadı. Hamsi ve sardalyanın kilosu 8-10 TL'ye satılırken, 15 ila 30 TL ödeyen bir kişi 1 kilogram barbunya veya çipura alabiliyor. Balıkçılar son 2 haftadır etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeni ile denize açılıp avlanma imkanı bulamadı. Bu olumsuzluğa rağmen tezgahlardaki balık fiyatlarının sabit kalması yüzleri güldürdü. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanvekili Adnan Polat, "Fiyatlarımızı sabit tuttuk. 'Fiyatlar yükselecek' denilse de balık fiyatları çok uygun" dedi. Polat, balığın doğallığını yitirmeyen tek besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.