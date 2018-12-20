Galibiyet tura yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Kahramanmaraşspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen tur biletini alamadı.İlk yarısı golsüz berabere eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Maraş ekibi golü, 61. dakikada Alanya defansını üst üste başarılı çalımlarla geçen Burak'ın ayağından buldu: 1-0. Bu dakikadan sonra maçı bırakmak istemeyen turuncu- yeşilliler,Bitime az bir zaman kala 90'da İbrahim Koca attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1. Kahramanmaraş kazansa da son 16 turuna kalan Alanyaspor oldu