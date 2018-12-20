Galibiyet tura yetmedi

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Kahramanmaraşspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen tur biletini alamadı. İlk maçı deplasmanda 7-2 gibi farklı bir skorla kaybeden Kahramanmaraş, maçta istediği pozisyonları bulurken bunları değerlendiremedi.
İlk yarısı golsüz berabere eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Maraş ekibi golü, 61. dakikada Alanya defansını üst üste başarılı çalımlarla geçen Burak'ın ayağından buldu: 1-0. Bu dakikadan sonra maçı bırakmak istemeyen turuncu- yeşilliler, 80. dakikada Bobo ile eşitliği sağladı: 1-1.
Bitime az bir zaman kala 90'da İbrahim Koca attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1. Kahramanmaraş kazansa da son 16 turuna kalan Alanyaspor oldu