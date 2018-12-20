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destanını şiirlerle anlattılar

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar
ŞAHİNBEY Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluş'unun 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arası Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışması düzenliyor. Şahinbey Belediyesi, Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada okullar "Antepli Şahin", "Kınalı Kız", "Burası Antep", "Karayılan", "Şahinbey", "Elmalı Köprüsü Civarında", "Yurda Kavuşurken" adlı şiirleri okudu. Yarışmaya katılan öğrenciler derece elde edebilmek için şiirleri büyük bir itina ve dikkatle okuyarak dinleyicileri etkileyip jüriden puanlarını aldılar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in Kurtuluş'unda destansı bir mücadelenin yattığına dikkati çekerek, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü münasebetiyle düzenlediğimiz Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışmasını ilkokul, ortaokul ve liseler arası olmak üzere üç ayrı kategoride düzenliyoruz. Tüm yarışmacılar gönlümüzün birincisidir" dedi.
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Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar
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