Gazişehir’e moral ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Valisi Davut Gül, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret ederek Süper Lig yolunda kırmızı-siyahlı takımın yanında olduklarını dile getirdi. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül'ü başkan Adil Sani Konukoğlu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Gül, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu. Oyunculara seslenen Vali Gül,ifadelerini kullandı.Vali Gül, takıma antrenman öncesi baklava ikramında bulundu. Başkan Konukoğlu ise Vali Gül'ün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manevi olarak desteklerini yanımızda hissetmek bizleri mutlu etti" dedi.