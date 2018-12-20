Gazişehir’e moral ziyareti

GAZIANTEP Valisi Davut Gül, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret ederek Süper Lig yolunda kırmızı-siyahlı takımın yanında olduklarını dile getirdi. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül'ü başkan Adil Sani Konukoğlu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Gül, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu. Oyunculara seslenen Vali Gül, "Gaziantep'e geleli yaklaşık 40 günlük bir süre oldu. Şu ana kadar maçınıza gelmiş olsam da sizlerle tanışma fırsatı yakalayamamıştım. Bu şehirde kısa süre içerisinde gördüğüm tüm durumlar, Süper Lig'e ne kadar hazır olduğunun kanıtıdır. Son haftalarda şanssız maçlar yaşıyorsunuz ama sizlere inanıyoruz. Umut ediyoruz ki, sezon sonu şampiyon olarak Süper Lig'e yükseleceksiniz. Hepinize gönülden başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı. BAKLAVA İKRAMI
Vali Gül, takıma antrenman öncesi baklava ikramında bulundu. Başkan Konukoğlu ise Vali Gül'ün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manevi olarak desteklerini yanımızda hissetmek bizleri mutlu etti" dedi.