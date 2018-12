Hasan Kalyoncu’dan duygulandıran proje

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli Köyü İlkokul öğrencilerine özel anlamlı kutular hazırlayan üniversiteliler, düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi ile duygulandırdı. HKÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, kendi fakültelerinde sosyal sorumluluk projeleri için kermes düzenledi. Kermesi, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Yemişli İlkokulu için organize eden öğrenciler, kazandıkları paralarla her öğrenci için özel klasörler hazırladı. Hazırlanan klasörlere; çorap, atkı, bere, eldiven, oyuncak, defter, kalem oyun hamuru, diş fırçası, diş macunu, toka gibi materyaller yerleştirildi. Kermeste ayrı bir köşe oluşturularak katılanların, yardımın gönderileceği okula not yazması sağlandı. Kermese katılan HKÜ Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından 150 not yazıldı. Notlar arasında, Kardelen Şakalar isimli öğrencinin ''Sen saçlarına baharları tak çocuk, gülüşün güzel olsun. Ellerin umut. Buradaki herkes sizin için, tek bir gülüşünüz için çabaladı. Sakın yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyin'' notu kermese katılanları duygulandırdı. Hakkoymaz, "Beni her gün klasörleri göndereceğimiz okulun öğretmeni arıyor. Çocuklar her gün öğretmenlerine, öğretmenim paketimiz ne zaman gelecek diye soruyormuş. Ben bunu duyunca çok duygulandım. Eminim bu klasörleri alacak öğrenciler hayatları boyunca bu mutluluğu unutmayacaklardır'' diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.ETKİNLİĞİN yürütücüsü HKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sakine Hakkoymaz, kimseden para yardımı almamak adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Hakkoymaz, "Dört yılın sonunda mezunlarımızın daha nitelikli mezun olacağını düşünüyorum. Gittikleri her yere ışık saçacaklar. Köydeki insanlara, köydeki çocuklara. Sınıf öğretmenliğinin güzel tarafı bu" dedi.