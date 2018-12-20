Hatay’ın kimliği ortaya çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli'yi makamında ziyaret etti. Güler, daha sonra vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Hatay'da 15 ilçe belediyesinin toplam bütçesinin Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinin bütçesi kadar etmediğini belirten Güler, "Planlamalar, çalışmalar, Hatay'a vizyon kazandırma büyükşehirin işidir. Ama ne yazık ki Hatay bunlardan mahrum kaldı. Örnek bir şehir, özel bir şehirde yaşıyoruz ama çevre illere özenir hale geldik. Biz belediyecilik anlamında başka illere özenir hale geldik. Hatay'ımız tüm çevre şehirlerden daha güzel. Çevre illerin bize özenmesi gerekirken biz onlara özeniyoruz. Hatay'ın tarihi, ecdadından mirası olan bir kimliği var. Üstüne toz örtülmüş bu kimliği 31 Martta milletimizle el ele vererek Hatay'ın kimliğini ortaya çıkaracağız. Hatay'ın büyükşehir belediyecilik anlamındaki en büyük eksiği bir uzlaşı yok. Kurumlar arasında fikir alışverişi yok. Bizim ihtiyacımız olan toplumun her kesimiyle el ele uzlaşı içerisinde Hatay'ı kalkındırmaktır. Asi'nin durumu, çukurlu yollar vatandaşın kaderi değildir. Biz çöp, çamur ve çukuru bitireceğiz" dedi.