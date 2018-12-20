İki otomobil çarpıştı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Aslıhan Çürük ve oğlu Doruk Ege yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Kâmil Özgür yönetimindeki 01 RN 316 plakalı otomobil, iddiaya göre Mehmet Çürük yönetimindeki 01 BSG 57 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, Çürük'ün kullandığı otomobil, savrularak iş yerinin kepengine çarparak durabilirken, araçta bulunan Aslıhan Çürük ve oğlu Doruk Ege yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen saglık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.