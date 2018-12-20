Melih ABİ: Yolları kazıyorsunuz elinizde planınız yok mu?

BUGÜN NELER OLDU

Arif Türe Mersin'de İnönü Caddesi 1403 sokak 55-2 Arı 1 Apartmanında oturuyor.Adamın cuma günü doğalgazı kesilmiş.Meğer kazı yapanlar doğalgaz borusunu patlatmış.Mesele önemli.Her sokakta uyarı levhası var.Alt yapıya dikkat edilsin diye.Kazı yapanlar neden dikkat etmiyor.Oysa şehirlerin alt yapı planları belediyelerde mevcut.Nereden ne borusu geçiyor belli.Ona göre yolların kazılması lazım.Eski karayolcu olan Arif Türe'nin telefonuna 'gazınız açıldı' diye mesaj gelmiş ama nafile.Bir türlü açamamış."Biz karı koca yaşlı insanlarız bu soğuk havalarda üşüyoruz.Neden önlem alınmıyor" diyor.Dikkatsiz bir işçinin yol açtığı sıkıntılar büyük.Kazınızı yaparken elinize planı alın ona göre kazın kazacağınız yeri.Tamam mı?Şehitduran mahallesi Şehitduran Sokak!Her yerde olduğu gibi burası da oyuk oyuk.Ne zaman yapılacak yollar merak ediyorum.İnsanlar bu yoldan araçlarıyla geçiyor.Yağmurda her yer çamurlaşıyor.O çamur evlerin içine kadar giriyor.Gönderin dozeri düzeltin şuraları.İnsanları sinir etmeyin.Çamura batırmayın!