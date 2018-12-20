Öğrenciler, medya sektörünün mutfağına girdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri, TV programlarının hazırlanış aşamaları hakkında bilgi almak ve bir gazetenin nasıl hazırlandığını görmek amacıyla Diyalog Medya Grubunu ziyaret ettiler. Diyalog Medya Grubu Müdürü Sezgin Madencioğlu, öğrencilere kurum işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Diyalog Medya Grubu içerisinde bir gazete ve aynı isimle bir televizyon kanalı bulunduğunu öğrencilere aktaran Madencioğlu, Diyalog Medya Grubunun amacının Kıbrıs Türk toplumuna doğru haberi en hızlı şekilde ulaştırmak olduğunu belirtti. Televizyon haberlerinin hazırlandığı mekandan geziye başlayan öğrenciler, daha sonra sırasıyla canlı yayın stüdyoları, reji odası, kurgu- montaj odaları, seslendirme odalarını gezdi. Diyalog TV çalışanları, stüdyodan görüntü sunarak canlı yayınların nasıl hazırlandığını uygulamalı olarak öğrencilere gösterdiler. Öğrenciler aynı zamanda kameraman, muhabir, spiker, yönetmen, reji sorumlusu gibi meslekleri de tanıma fırsatı buldular.