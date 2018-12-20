Oğuzhan uyutuluyor

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Adana'da alkol alıp kendinden geçtiği sanılan ve hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen 22 yaşındaki Oğuzhan Çimen'in başındaki mermi ameliyatla çıkarıldı. Mermi çekirdeğinin, hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için polise teslim edildi ve balistik incelemeye gönderildi. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Eralp Çetinalp, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini ve Oğuzhan'ı uyuttuklarını söyledi.İlginç olay Merkez Sarıçam İlçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. Çimen ailesi bir tekstil mağazasında çalışan çocukları Oğuzhan'ı evlerinin odasında baygın halde buldu. Alkollü olan ve ayılmaması üzerine aile çocuklarını özel bir tıp merkezine götürdü. Bir türlü kendine gelemeyen Oğuzhan Çimen, Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene sonucunda ve çekilen tomografi neticesinde gencin başına mermi isabet ettiği belirlendi.Başarılı operasyonla mermiyi çıkaran Ç.Ü. Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinalp, "Oğuzhan'ın genel durumu aynı komada ve bizde kafa içi basıncını düşürmek için uyutuyoruz. Genel durumunda bir değişiklik yok hayati tehlikesi devam ediyor. Tedaviye cevap vermesini bekliyoruz. Kafasından çıkan mermiyi polislere teslim ettik. Bundan sonraki adli süreci emniyet güçleri takip edecek" dedi.Bu arada oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen Nazmi Çimen, "Eve geldiğimizde baygın halde yatıyordu. Alkollüydü. Kafasını bir yere çarptığını düşündük. Tıp merkezine götürdük ama kalkmadı. Hastanede saçlarını kesilince başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Oğlumu bu hale getirenlerin bulunmasını istiyorum" dedi.