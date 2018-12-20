Okul önleri didik didik arandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da polis 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' kapsamında okul önlerinde uygulama yapıp çevredeki işyerlerini denetledi. Hassas burunlu Narkotik köpeği Pars servis araçlarında arama yaparken, polisler de öğrencilere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anne ve babalara tavsiyeler" ile "Çocuklar için temel güvenlik kuralları" broşürleri dağıttı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim, çocuk şube, toplum destekli ve trafik polisleri kent merkezinde okul çevresindeki kafelerde, kahvehanelerde ve alkollü içecek satılan iş yerlerinde uygulama yaptı. Sabahın erken saatlerinde okulların önlerine gelen ekipler, şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayıp kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler okul önlerindeki öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatıp zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyardı. Narkotik köpeği Pars, servis araçlarında uyuşturucu aradı. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların sürekli yapıldığını ve bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini kaydetti.