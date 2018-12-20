Silah ve uyuşturucuya 5 gözaltı

G.ANTEP'TE
polisin düzenlediği
uyuşturucu
operasyonunda
5 kişi silah ve
uyuşturucu maddelerle
birlikte
yakalandı.
Gözaltına
alınan zanlılardan
3'ü
tutuklandı.
Şahinbey
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Düztepe Şehit
Hüseyin
Cengiz Polis
Merkezi
Amirliği
ekiplerinin
Dumlupınar
mahallesinde bir
adrese yaptığı
baskında, M.F.B.,
M.Ö., E.K. isimli
şüpheli şahıslardan
1 adet
tabanca, 7 adet
fişek, 2.45 gram
metanfetamin,
bir pompalı tüfek
ele geçirildi. Adli
makamlara sevk
edilen şüphelilerden
M.F.B. ve
M.Ö. tutuklandı,
diğer şüpheli ise
serbest kaldı.
Güneş mahallesinde
bir adrese
yapılan operasyonda
ise
K.G. isimli şüpheli
şahıstan 4
adet captagon
hap, 0.70 gram
metanfetamin,
bir adet tabanca
ele geçirildi.
İkamette bulunan
diğer şüpheli
M.C.Ç.'den
ise 1.20 gram
metanfetamin
ele geçirildi.
Şüpheli şahıslardan
K.G.'ye
"Uyuşturucu
Madde Ticareti
Yapmak"
M.C.Ç.'ye ise
" Uyuşturucu
Madde
Kullanmak" suçlarından
yasal
işlem yapıldı.
Adli makamlara
sevk edilen şüphelilerden
K.G.
tutuklandı, diğer
şüpheli ise serbest
kaldı.