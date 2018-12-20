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Silah ve uyuşturucuya 5 gözaltı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Silah ve uyuşturucuya 5 gözaltı
G.ANTEP'TE polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi silah ve uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin Dumlupınar mahallesinde bir adrese yaptığı baskında, M.F.B., M.Ö., E.K. isimli şüpheli şahıslardan 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 2.45 gram metanfetamin, bir pompalı tüfek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.F.B. ve M.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest kaldı. Güneş mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda ise K.G. isimli şüpheli şahıstan 4 adet captagon hap, 0.70 gram metanfetamin, bir adet tabanca ele geçirildi. İkamette bulunan diğer şüpheli M.C.Ç.'den ise 1.20 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan K.G.'ye "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" M.C.Ç.'ye ise " Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.G. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest kaldı.
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Silah ve uyuşturucuya 5 gözaltı
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