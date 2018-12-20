Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Cumhuriyet Sergisi’ni ziyaret etti

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Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Sanat Merkezi'nde sergilenen Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Görkem Bulunç ve Cumhuriyet Sergisi Küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün eşlik etti. İlk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde açılan Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 sanatçısının 103 eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi" gezildi. Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yıldırım'a müze ve eserler hakkında bilgiler verildi. Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Cumhuriyet Sergisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, müzede sergilenen eserlerin etkileyici olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında ve öneminin artmasında büyük önem taşıdığını kaydetti. Günsel, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesi, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine de değindi.