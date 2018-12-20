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Umut bebek destek bekliyor

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Umut bebek destek bekliyor
MERSİN'DE, prematüre doğan 27 aylık Umut bebek, beyin felci (serebral palsi) ve epilepsi hastası. Vücudunu kontrol edemeyen ve konuşamayan Umut bebek, her gün fizik tedavi görmesi gerekirken, maddi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamıyor. Gövde kontrolü olmadığını ve desteksiz oturamadığını belirten anne Nazlı Kocabaş, "Tek gözü hiç görmüyor; diğer gözü ise sadece %10 görüyor. Her gün fizik tedavi ve özel eğitim görmesi gereken Umut, maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece haftanın 2 günü devlet kurumunda toplam 90 dakikalık bir eğitim alabiliyor" dedi. Asgari ücretle geçinen Kocabaş ailesi çaresizce kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Aile, "Tedavi masrafları için devletten destek bekliyoruz. Tek isteğimiz Umut'un tedavi olması" diyor.
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Umut bebek destek bekliyor
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