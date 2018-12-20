Üniversitede ‘Sıra Gecesi’

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aracılığıyla düzenlenen sıra gecesi konseri yoğun ilgi gördü. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Resul Bağı şefliğinde Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin yörelerine ait türkülerin seslendirildiği konser ile Gaffari Almaz ve Halk Oyunları Ekibine ait gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Davetlilerin birbirinden güzel türkülere eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadığı konser sonunda, davetlilere çiğ köfte ikram edildi.