Yıldızlar güreşte madalyalar dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güreş il temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Yıldızlar Serbest Güreş Kış Turnuvası Asım Savaş Spor Salonu'nda tamamlandı. İki gün süren müsabakalara 10 kulüpten 350 sporcu katıldı. Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, altyapılardaki sporcu sayısının fazlalığının gurur verici olduğunun altını çizdi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, antrenörler ve hakemler tarafından verildi. Turnuvada Ali Sümbül (Tarsus), Semih İpek (Adana) , Tolga Özbek (Mersin), Bekir Özcan (Adana), Ramazan Kabaklı (Osmaniye), Serkan Sarıyer (Osmaniye), Hüseyin Taştan (Mersin), Yusuf Derince (Mersin), Celal Ersoy (Osmaniye), Suat Atlı (Adana) ve Hüseyin Biber (Osmaniye) kilolarında dereceye girdi.