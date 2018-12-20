Yılmaz Vural alkış topladı

BUGÜN NELER OLDU

989-1990 sezonunda başladığı Türkiye Kupası macerasında bugüne kadar tam 16 kez sahaya çıkan Adana Demirspor, 5. tur rövanş maçında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor.Gençlere her fırsatta şans vermeyi seven Vural, Başakşehir maçında yine bir sürpriz yaptı.Genç yıldızlar böylesine önemli bir mücadelede forma giymenin heyecanını ve özgüvenini yaşadı. Vural,dedi. Bu dakikadan itibaren kupa defterini kapattıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam,diye konuştu