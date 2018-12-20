Yılmaz Vural alkış topladı

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989-1990 sezonunda başladığı Türkiye Kupası macerasında bugüne kadar tam 16 kez sahaya çıkan Adana Demirspor, 5. tur rövanş maçında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kupa maratonunda beş kez 5. tura çıkan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye'nin en iyi takımına elendiklerini söyledi.
Gençlere her fırsatta şans vermeyi seven Vural, Başakşehir maçında yine bir sürpriz yaptı. Altyapıdan Yiğit Kadıoğlu ve Erkam Develi'yi 18 kişilik kadroya alan Vural, Erkam'a 31 dakika, Yiğit'e ise 20 dakika şans vererek tüm dikkatleri üzerine çekti ve alkış topladı.
Genç yıldızlar böylesine önemli bir mücadelede forma giymenin heyecanını ve özgüvenini yaşadı. Vural, "Bütün oyuncularımızı görme şansı bulduk. Ortaya konan oyundan memnunum"
dedi. Bu dakikadan itibaren kupa defterini kapattıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Artık tüm dikkatimizi lige çevireceğiz. Önümüzde Gençlerbirliği ile oynayacağımız zorlu bir maç var"
diye konuştu.