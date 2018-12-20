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‘Yolcular’ sanat engel tanımaz mottosu ile başladı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
‘Yolcular’ sanat engel tanımaz mottosu ile başladı
ADANA Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sezonunun üçüncü yeni oyunu olan 'Yolcular' ile perde açtı. İlk gösterimini 13 Aralık günü gerçekleştiren 'Yolcular'ın galası önceki gün Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl protokolü ve seyircilerin katılımı ile yapıldı. Oyun öncesinde, görme engelli Burak Bozteke ve Yolcular oyununun müzik tasarımcısı Berna Uğurlar misafirleri mini bir konserle karşıladılar. Sam Bobrick'in yazdığı, A.Sinan Pekinton'un sahneye koyduğu oyun izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. 8 episoddan oluşan ve kara komedi türündeki oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Ceren Karahan'a, ışık tasarımı Zeynel Işık'a, müzikleri ise Berna Tülay Uğurlar'a ait. Yolcular adlı oyunda; Fırat Demirağ, Efe Ünsal, Sevinç Gediktaş, Mazlum Taşkıran, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen rol alıyor.
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‘Yolcular’ sanat engel tanımaz mottosu ile başladı
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