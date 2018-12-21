133’üncü yıl coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 133'üncü yılını görkemli bir balo ile kutlamadı. Bir oteldeki baloya, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başta olmak üzere kent protokolü, MTSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri ve personeli katıldı. Organizasyon, Oda'nın 2018 yılı çalışmalarının anlatıldığı kısa tanıtım filmiyle başladı. Baloya katılan geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uyar, Meclis Başkanı Sabahattin Kılıççıoğlu ile Faik Burakgazi'ye birer teşekkür plaketi verildi. Baloda söz alan ilk olarak söz alan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.MTSO'nun kurulduğu günden bu yana kentin ekonomik hayatının gelişmesinde her zaman öncü rol üstlendiğini ifade eden Meclis Başkanı Hamit İzol, "Odamız kente çok sayıda eser kazandırmıştır, kazandırmaya da devam edecektir. Bu nedene MTSO iş dünyasının lobi gücüdür. Mersinlilerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek sorunların çözülmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğiz" dedi.