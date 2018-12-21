Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 133’üncü yıl coşkusu

133’üncü yıl coşkusu

Ticaret ve Sanayi Odası 133’üncü yılını düzenlediği balo ile kutladı. Meclis Başkanı Hamit İzol, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Giriş Tarihi: 21.12.2018
133’üncü yıl coşkusu
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 133'üncü yılını görkemli bir balo ile kutlamadı. Bir oteldeki baloya, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başta olmak üzere kent protokolü, MTSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri ve personeli katıldı. Organizasyon, Oda'nın 2018 yılı çalışmalarının anlatıldığı kısa tanıtım filmiyle başladı. Baloya katılan geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uyar, Meclis Başkanı Sabahattin Kılıççıoğlu ile Faik Burakgazi'ye birer teşekkür plaketi verildi. Baloda söz alan ilk olarak söz alan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

MTSO'nun kurulduğu günden bu yana kentin ekonomik hayatının gelişmesinde her zaman öncü rol üstlendiğini ifade eden Meclis Başkanı Hamit İzol, "Odamız kente çok sayıda eser kazandırmıştır, kazandırmaya da devam edecektir. Bu nedene MTSO iş dünyasının lobi gücüdür. Mersinlilerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek sorunların çözülmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
133’üncü yıl coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN