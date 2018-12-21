Arsuz Karaağaç’a destek gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Amatör Ligi 5. Grubu'nda mücadele eden Arsuz Karaağaç Spor'un kulüp yönetimi tarafından dayanışma gecesi düzenlendi. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak, siyasi parti temsilcileri, iş ve spor adamlarının da katıldığı Karaağaç Spor'un dayanışma gecesinde davetliler, ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde marşları ayakta söyledi. Kulüp Başkanı Nevzat İnan ve yönetim kurulu üyeleri, dayanışma gecesine katılan davetlilerle tek tek ilgilendi. Kaymakam Musa Sarı, "Geçmiş yıllardan beri Türk futboluna ve Milli takımımıza başarılı futbolcular yetiştiren kulübümüz Arsuz Karaağaç Spor ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Arsuz Karaağaç Spor'a destek olmak hepimizin görevidir" dedi.