Balon tedavisiyle sağlığına kavuştu

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Konik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Mehmet Dağlı, yapılan balon tedavisi ile sağlığına kavuştu. Nefes darlığı nedeni ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 69 yaşındaki Mehmet Dağlı'ya KOAH teşhisi konuldu. MKÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Tülin Durgun Yetim tarafından tedavisine başlanan Mehmet Dağlı, Hatay'da ilk defa yapılan balon tedavisi ile sağlığına yeniden kavuştu. Balon tedavisi yönteminin Hatay'da ilk defa yapıldığını belirten Doç.Dr. Tülin Durgun Yetim, Balon Tedavisini uygulayan bölgedeki tek hastane olma özelliğini de kazandıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre KOAH hastalığının Türkiye'de en sık görülen 4. hastalık olduğunu belirten Doç.Dr.Yetim, "KOAH hastalığının 2020 yılında Türkiye'de 3. sıraya düşmesi öngörülüyor. Erken Tanı ve uygun tedaviyle KOAH hastalığının seyrinin düzeltilip ilerlemesi durdurulabilir" dedi.Doç. Dr.Yetim, "Hastamız Mehmet Dağlı da bu aşamada nefes darlığı ve zorlukla nefes alabilme şikayeti ile bize geldi. Yaptığımız tetkikler sonucu hastamızın durumunun balon tedavisine uygun olduğunu tespit ettik ve zaman geçirmeden operasyon yaptık" dedi. KOAH hastalarına balon tedavisinin Türkiye'de yeni uygulanmaya başlandığını belirten Yetim, "Hastamız aynı zamanda hastanemizde ilk balon tedavisi uygulanan hasta özelliğini taşıyor. Yaptığımız balon tedavisi yöntemi, bir soba borusunun temizlenmesine benzer bir işlem" dedi.