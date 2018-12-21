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Doğa tutkunları kar kış dinlemiyor

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Doğa tutkunları kar kış dinlemiyor
ADANA'NIN Pozantı ilçe sınırları içinde bulunan Sarımsak Dağı, kış ortasında Adanalı doğa sevenlere ev sahipliği yaptı. Bin 800 metre rakımda, 6 yüz yıllık sedir ağaçlarının bulunduğu Sarımsak tepede doğa yürüyüşüne çıkan doğa tutkunları, bölgeye hayran kaldı. Anıt ağaçları, sedir, ardıç ve köknar ağaçları arasında, zaman zaman ise kar içerisinde yol alan grup doğanın görsel manzarası eşliğinde bol bol anı fotoğrafları çekildi. Rüzgarlı ve soğuk havaya rağmen 11 kilometre yürüyen doğa sevenler Çetinlik mevkisinde kamp kurdu. Doğa tutkunları burada kısa bir molanın ardından mangal keyfi yaptı. Her hafta farklı bir bölgeye yürüyüş düzenlediklerini belirten Mehmet Yakut, "Yöremiz yazın güzel, kışın ise bambaşka güzel. Bizler her hafta hem çevremizde ki güzellikleri keşfediyor, hemde doğanın kalbinde yürümekle bedensel ve ruhsal rahatlamayı birden yaşıyoruz" diye konuştu.
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Doğa tutkunları kar kış dinlemiyor
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