Dörtyol’un 100. gurur yılı

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mücadelede ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde atılışının 100. yılı törenle kutlandı. Katılımın yoğun olduğu kutlamalar İlk Kurşun Anıtı'nda başladı. Anıt Şeref Defterini imzalayan Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "19 Aralık 1918 sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın tanık olduğu kutlu ve haklı bir zaferin başlangıç tarihidir" dedi. Toksoy, "2018 yılı Kara Mehmet Çavuş ve Kahraman silah arkadaşları ile başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 100. yılına tanık olmak şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Tarihte hiçbir vakit düşman işgaline müsaade edilmemiş olan Anadolu'nun biricik Türkmen kahraman ilçesi Dörtyol'umuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağını namus bilip koruyacaktır" diye konuştu.