Eve bakacağız deyip gasp ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta, evinde koli bandıyla etkisiz hale getirilip parası gasp edilen 76 yaşındaki Ökkeş Nane, kısa sürede zanlıları yakalayıp parasını kendisine teslim eden polislere teşekkür etti. Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan emekli Nane'nin, kiraya vermeyi düşündüğü evini gezen bir kadın, evi beğenmediğini belirterek ayrıldı. Kadınının Nane'nin evinde kimsenin bulunmadığını ve yalnız yaşadığını bildirmesi üzerine eve gelen 2 erkek şüpheli, eve bakacakları bahanesiyle Ökkeş Nane'nin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, cebinden aldıkları anahtarla açtıkları kasadan paraları çalıp kaçtı. Olayın ardından yaşlı adam durumu polise bildirdi. Eve gelen Gasp Büro ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Kasadan parmak izi alan ve çevredeki iş yerlerinden güvenlik kameralarını izleyen polis yaptıkları inceleme sonucunda olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin olay yerinden kaçarken bindikleri aracın plakasını tespit etti. Plaka tanıma sistemi üzerinden aracın içindeki 3 kişi ile birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtıklarını tespit eden polis Birecik'te bir eve operasyon düzenledi. Çeşitli suç kayıtları da bulunan Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y. (36),yı yakaladı. Zanlıların Kahramanmaraş'ta gasp ettiği 27 bin 500 lira parayı da evde buldu. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve suçlarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.