Evler ve seralar su altında kaldı

Tüm Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay'da günlerdir aralıksız devam eden yağmur nedeniyle evleri su bastı, seralar su altında kaldı, dereler taşma noktasına geldi. Zor anlar yaşayan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişirken çiftçi su altında kalan ürününün başında yıkıldı.Yağış nedeniyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı ve Kuskun Deresi'nin debisi yükseldi, taşma noktasına geldi. Denize yakın noktadaki Bahşiş, Kulak ve Akarsu mahallelerindeki seraları da su bastı. Ürünler zarar görürken, çiftçiler suyu pompalarla tahliye etmek için çalışma başlattı. Çiftçi Mustafa İbiloğlu, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise, aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörlerle suyu tahliye ediyor. Metrekareye ortalama 87 kilogram yağışın düştüğü ilçede vatandaşlar ekiplerin yetişemediği durumlarda kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu dışarıya atmaya çalıştı.Mustafa İbiloğlu, "25- 30 senelik çiftçiyim, her sene bu bizim çilemiz. Şu an 15 bin dönüm arazimiz suyun altında. Şu an 8 dalgıç, 4 pompa var. Her sene böyle seralarımız suyun altında kalıyor. Burada biber, kabak, patlıcan var. Bütün sebzelerimiz gitti. Her çiftçimizin 250- 300 bin TL zararı var. Mağdur durumdayız. Su çekilse dahi ürünler yetişmez. Bu sene boş geçecek" diye konuştu.