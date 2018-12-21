Fotoğraf yarışmasının seçici kurulu belirlendi

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Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadelesini konu alan fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma için, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu, 5 kişilik seçici kurulu belirledi. Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmalarının seçici kurulunun alanlarında uzman 5 kişiden oluştuğunu belirtti. İki kategoride yapılacak yarışmanın seçici kurulunda yer alan isimler; Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Öğretim Yakın Doğu Üniversitesi Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Çizer ve Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra'dan oluşuyor. Fotoğraflar en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar en küçük A4 (21x29),7 cm) en büyük 35x50cm ebatlarında Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim edilecektir.