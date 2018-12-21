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Güzel sanatlardan suluboyalı eserler

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Güzel sanatlardan suluboyalı eserler
MERSİN Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan karma suluboya resim sergisi, sanatseverlerle buluştu. MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışına, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayşe Yüce, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Suluboyanın en önemli özelliğinin saydamlığı olduğunu belirten sergi sorumlusu Hüseyin Sönmez, "Suluboya tekniğinde renkler üst üste kullandığında birbirlerini yok etmez, yani karışım renkler oluştururlar. Bu da tekniğe zengin olanaklar sağlar. Suluboya, ıslak boyanın yer yer dağılmış iç içe ve üst üste binmiş etkileri arasında kaybolmuş dolaşan, kendini keşfetmeyi bekleyen sabırlı dostlar arar" dedi.
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Güzel sanatlardan suluboyalı eserler
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