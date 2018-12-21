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’da pazarcı esnafıyla zabıta arasında gerginlik

Giriş Tarihi: 21.12.2018
HATAY'DA, belediyenin belirlediği yerde satış yapmayıp yol kenarına tezgahlarını taşıyan pazarcı esnafı, trafiği ve yayaları engelledikleri gerekçesiyle kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine tepki gösterip, ürünlerini yola döktü. Merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki belediyenin belirlediği alanda tezgah açan pazarcı esnafının bazıları, satış yapamadıkları iddiasıyla ürünlerini belirlenen bölgenin dışındaki yol kenarına taşıdı. Burada trafik akışını ve yaya geçişlerini engelledikleri gerekçesiyle satış yapılmasına izin vermeyen zabıta ekipleri ile pazarcı esnafı arasında gerginlik yaşandı. Bazı esnaf, zabıtaya tepki göstermek için tezgahındaki ürünleri yola döktü. Çıkan gerginlik üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları yatıştırdı. Bu arada, olayın ardından zabıta ekipleri tezgahların kaldırılması için çalışma başlattı.
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Hatay’da pazarcı esnafıyla zabıta arasında gerginlik
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