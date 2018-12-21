Hatayspor turladı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de son haftalarda fırtına gibi esençıkışını'nda da sürdürdü.Yağmur nedeniyle ağır zeminde oynanan karşılaşmayı çok az sayıda taraftar izledi.EV sahibi takım maça kontrollü başladı.İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede rahat bir oyun ortaya koyan Hatay 49. dakikadaile durumuyaptı. Maçta başka gol olmadı, Hatayspor tur atladı. Güney ekibinin rakibi bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak.Hatayspor ile ikinci sezonunu yaşayan Caner Hüseyin Bağ, maçın 46. dakikasında oyuna girdi. 3 dakika sonra takımını rahatlatan golü attı.G.Birliği'ni saf dışı bırakan Hatayspor, çıktığı son 3 resmi maçta da kalesinde gol görmeden kazanmayı başardı.