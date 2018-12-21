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Hatayspor turladı

Süper Lig yarışı veren Güney ekibi kupada da engel tanımıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni Türkiye Kupası'nda safdışı bırakan Hatayspor tarihinde ilk kez kupada son 16'ya kalma başarısı gösterdi. Maçın golleri Sinan ve Caner'den geldi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Hatayspor turladı
Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda fırtına gibi esen Hatayspor çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. 5. turda 2-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip kupada son 16'ya kalmayı başardı. Yağmur nedeniyle ağır zeminde oynanan karşılaşmayı çok az sayıda taraftar izledi.

RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK
EV sahibi takım maça kontrollü başladı. 20 dakikadan itibaren ataklarına hız veren ev sahibi takım 39'da Sinan'ın kafa vuruşu ile durumu 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede rahat bir oyun ortaya koyan Hatay 49. dakikada Caner ile durumu 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmadı, Hatayspor tur atladı. Güney ekibinin rakibi bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
Hatayspor ile ikinci sezonunu yaşayan Caner Hüseyin Bağ, maçın 46. dakikasında oyuna girdi. 3 dakika sonra takımını rahatlatan golü attı.

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G.Birliği'ni saf dışı bırakan Hatayspor, çıktığı son 3 resmi maçta da kalesinde gol görmeden kazanmayı başardı.
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Hatayspor turladı
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