Kamyon kupası bu hale geldi

BUGÜN NELER OLDU

-Mersin karayolunda 1 kamyon ile 2 otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobilin çarpması neticesinde kamyon hurdaya dönerken, sürücüsü araçtan yara almadan çıktı. Kaza, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti, hal kavşağına yakın bir noktada yaşandı. Çağlayan Çelik'in kullandığı 33 DZ 083 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile 63 plakalı bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kamyon kazasında büyük hasar yaşandı. Kazada 07 ABS 583 plakalı araçta hasar gördü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.