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Kazada ağır yaralanan Eren hayata döndü

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Kazada ağır yaralanan Eren hayata döndü
EYLÜL ayında motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı sağlık kurumunda beyin kanaması teşhisi konan ve solunum cihazına bağlı olduğu bildirilen 16 yaşındaki Eren Alpdoğan'ın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Kazadan 3 gün sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alpdoğan'ın, Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kırıkların yanında, bilinç kaybı, konuşma ve yürüme engelliliği gibi sağlık sorunlarına yol açan yaygın beyin hasarına maruz kaldığı saptandı.
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Kazada ağır yaralanan Eren hayata döndü
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