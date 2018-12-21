Kazada ağır yaralanan Eren hayata döndü

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ayında motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı sağlık kurumunda beyin kanaması teşhisi konan ve solunum cihazına bağlı olduğu bildirilen 16 yaşındaki Eren Alpdoğan'ın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Kazadan 3 gün sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alpdoğan'ın, Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kırıkların yanında, bilinç kaybı, konuşma ve yürüme engelliliği gibi sağlık sorunlarına yol açan yaygın beyin hasarına maruz kaldığı saptandı.