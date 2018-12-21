Melih ABİ: Yağmur sonrası otogarı su bastı

BUGÜN NELER OLDU

Adana otogarını su bastı.Alt yapısız gideri olmayan bir yer gibi… Göl olmuş, balık avına çıkacaklar neredeyse.Şaka bir yana otogar şehrin göbeğinde kaldı.Yeni bir otogar şart oldu..Mevcut yer ise ıslah edilmeli.Her gün yüzlerce insan buraya giriş çıkış yapıyor… Bu manzara Adana'ya yakışmıyor.Yenisi yapılana kadar otogarın göle dönmesinin önüne geçilmeli.baraj alanını piknik sonrası çöplüğe dönüyor.Atıklar çevreye mikrop saçarken görüntü ve pis kokular etrafa yayılıyor.Olmaz böyle şey… Piknikçiler; evinizde mutfağınızı pis mi bırakıyorsunuz?Oraya bir daha gitmeyecek misiniz?İnsan bunu yapmaz!Çöplerinizi poşetlere koysanıza.Tarsus Barajı Devlet parkı ziyaretçileri hassas olmalı.Piknikçilerin çöplerini belediye neden temizlesin?Herkes kendi kapısının önünü temizlesin kardeşim…