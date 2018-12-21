Melike’nin gözü olimpiyatlarda

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ'TA güreş sporu yaparken güçlenmek için ağırlık kaldıran Melike Günal, antrenörünün teşvikiyle başladığı halterde 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı.Halter kaldıranın salondaki çalışmalarını gören antrenör, sporcuyu bu branşa yönlendirdi. HALTERDE 7 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye rekoru bulunan Günal, hedefi olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.Milli sporcu Polonya'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise +90 kiloda koparmada 99, silkmede 127, toplamda 226 kilo ile üçüncülük elde etti.