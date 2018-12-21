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Melike’nin gözü olimpiyatlarda

’ta Melike Günal, antrenörünün teşvikiyle başladığı halterde 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı iki de Türkiye rekoru kırdı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Melike’nin gözü olimpiyatlarda
KAHRAMANMARAŞ'TA güreş sporu yaparken güçlenmek için ağırlık kaldıran Melike Günal, antrenörünün teşvikiyle başladığı halterde 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Güreş yapmaya karar verip antrenman yapan Günal, oruçluyken bu sporu yapmakta zorlanınca vücut direncini artırmak için ağırlık kaldırmaya başladı. Halter kaldıran Günal'ın salondaki çalışmalarını gören antrenör Muhammet Nazik, sporcuyu bu branşa yönlendirdi. HALTERDE 7 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye rekoru bulunan Günal, hedefi olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Günal, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada +90 kiloda koparma ve silkmede, Ağrı'da ise Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda koparma ve silkmede Türkiye rekoru kırdı. Milli sporcu Polonya'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise +90 kiloda koparmada 99, silkmede 127, toplamda 226 kilo ile üçüncülük elde etti.
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Melike’nin gözü olimpiyatlarda
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