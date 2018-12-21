Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Osmaniye’de silahlı kavga: 2 kişi yaralı

’de silahlı kavga: 2 kişi yaralı

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Osmaniye’de silahlı kavga: 2 kişi yaralı
OSMANİYE şehirler arası otobüs terminali önünde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otobüs terminalinde esnaf olan F.Ö. ve kardeşi O.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle terminal binası önünde İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K.G. yanında bulunan tabancayla F.Ö. ve O.Ö'ye ateş açtı. Yaralanan F.Ö. ve O.Ö. çevredekiler tarafından götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan O.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan İ.K.G.'yi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayı duyan yaralıların yakınları ise hastane önünde polisle tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis havaya ateş açarak, kalabalığı dağıttı. Soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de silahlı kavga: 2 kişi yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN