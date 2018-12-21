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Paraya değil, başarıya odaklanın

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Paraya değil, başarıya odaklanın
GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle buluşarak, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı. Topçuoğlu, "Zengin olmak için değil, başarılı olmak için çalışın. O zaman kaliteli bir hayat standardınız olur" dedi. Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Yönetim Kurulu olduğu Gülsan Holding'in kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği aşamaları anlatan Topçuoğlu, öğrencilere başarılı olmak için hayatı sevmelerini, hedef belirlemelerini, mücadeleci olmalarını ve cesaretle risk almalarını istedi. Öğrencilere, cesaretli olmayı, risk almayı ve mücadele etmeyi tavsiye eden Topçuoğlu, başından geçen bir olayı anlattı. Keyifli geçen söyleşide, bir öğrenci, "Çok zengin olmak için nasıl çalışmalıyım?" diye sordu. Topçuoğlu da, "Bence zengin olmak için değil başarılı olmak için ve bir hayat standardı yakalamak için çalışmak gerek. Mutlaka kendinize hedef koyun. Ve hedeflere ulaşmak için çalışın" dedi.
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