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Sanata adanmış yarım asırlık ömür

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sanata adanmış yarım asırlık ömür
EĞİTİMCİ, müzisyen, şair ve yazar Durmuş Ali Özkale 74 yaşına basmasına rağmen sanatla iç içe olmaya devam ediyor. Adana'da çeşitli korolarda bağlama çaldığını ve dersler verdiğini ve Aşık Fedai mahlası ile de Türk Halk Müziği icra eden Özkale, yarım asırdan fazla sanatla uğraştığını söyledi. Durmuş Ali Özkale bugüne kadar 30 kitabının yayınlandığını biri şiir diğeri de roman olmak üzere kitabının basıma hazır olduğunu açıkladı. Çukurova Edebiyatçılar Derneği'nin kurucu onursal başkanı ve Ankara Edebiyatçılar Derneği'nin de üyesi olduğunu ifade eden Özkale, Fransızca öğretmeni olarak emekliye ayrıldığını ve Fransız edebiyatından şiir çevirilerinin bulunduğunu kaydetti.
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