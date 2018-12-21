SANKO’nun yüzme başarısı

BUGÜN NELER OLDU

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası" yüzme yarışmasından iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda,Öğrencilerden Nehir Kelleci ve Kadirhan Sağlam da katıldığı yarışmalardan madalya ile döndü.