SANKO’nun yüzme başarısı

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası" yüzme yarışmasından iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda, Öztürk 12 yaş kategorisinde 50 metre ve 100 metre kurbağalama stilde A4 barajını geçerek iki Türkiye şampiyonluğunu ve 200 metre kurbağalamada ise A3 barajını geçerek Türkiye ikinciliğini kazandı.
Öğrencilerden Nehir Kelleci ve Kadirhan Sağlam da katıldığı yarışmalardan madalya ile döndü.