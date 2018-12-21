Yaşlı adam 6 aydır bankta yatıp kalkıyor

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eşi hayatını kaybeden ve hiç çocuğu olmayan 60 yaşındaki Mehmet Çelik, böbreklerinden rahatsızlanıp çalışamaz hale gelince 6 aydır gar önündeki bankta yatıp kalkıyor. 60 yaşındaki Mehmet Çelik yıllar önce evlendi. Ancak eşi rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir daha evlenmeyen Çelik, 6 ay öncesine kadar il il gezerek bulduğu işte çalışarak geçimini sağlarken böbreklerinden rahatsızlandı.Hem rahatsızlığı hem de yaşlandığı için iş bulamayan Çelik, parasız kalınca ve akrabaları da bakmayınca Adana'ya geldi. Burada da kalacak yer bulamayan Mehmet Çelik, trenle geldiği Adana'da garda yanında getirdiği battaniye ile bankta yatıp kalkmaya başladı. Her gün yüzlerce kişinin gelip gittiği yerde Çelik, 6 aydır bankta yatıp kalkıyor.Mehmet Çelik, havalar soğuk olduğu için bankta yatmanın çok zor olduğunu ancak mecbur olduğu için burada kaldığını, sıcak bir yuva istediğini, akrabalarının da kendisine bakmadığını söyledi.