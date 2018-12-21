Yatalak kadın yangında yaralandı

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evde çıkan yangında yaralanan yatalak yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yatalak olduğu için evden çıkamayan 95 yaşındaki Aliye Öztemiz'i evden çıkardı. Yaralı Öztemiz, 112 Acil Servis görevlilerince özel bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yaşlı kadının eşi Yusuf Öztemiz'in ise yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.