Adana’da huzur uygulaması

BUGÜN NELER OLDU

, yaklaşan yılbaşı öncesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce bin 90 personel ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla kentin belirli bölgelerinde "Adana Huzur ve Güven Uygulaması-12" gerçekleştirildi. Sabit önleyici yol ve umuma açık yer uygulaması şeklinde yapılan denetimlerde, 5 bin 780 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı.Çeşitli suçlardan aranan 18 kişinin yakalandığı uygulamada, 14 kişiye adli idari işlem yapılarak 15 bin 540 lira para cezası verildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edildi, 66 araç sürücüsüne 46 bin 700 lira para cezası uygulandı, 11 ruhsatsız tabanca, buna ait 11 şarjör ile 85 dolu fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 kesici-delici alet, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 12 uyuşturucu hap ve 34 gram esrar ele geçirildi.Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın, denetleme alanına gelerek ekipleri kontrol etti. Cılasın, yılbaşı öncesinde Adana genelinde asayiş ve huzur uygulaması yaptıklarını belirtti. Tüm emniyet müdür yardımcılarının uygulamalarda görevli olduğunu anlatan Cılasın, "Hafta içi ve hafta sonunda uygulamalarımız devam edecek. Yılbaşına huzurlu girmek istiyoruz" dedi.