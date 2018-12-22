Çöken balkondan tuğla ve beton parçaları yağdı

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bir binanın üçüncü katındaki çöken balkondan kopan beton parçaları ve tuğlalar, bir işletmenin bahçesine düştü. Olay, merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürgenpaşa Mahallesinde bulunan Celal Kaptan Apartmanı'nın üçüncü katında balkonun bir kısmı çöktü. Beton parçaları ve tuğlalar aşağıda bulunan bir işletmenin bahçesine düştü. Olay anında bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İşletme sahibi Mehmet Yıldırım, "Ufak bir gürültüyle dışarıya çıktığımızda böyle bir görüntüyle karşılaştık. Üçüncü kattaki balkonunun çöktüğünü gördük. Çok şükür müşterilerimiz ve bizde bir sorun yaşanmadı. Allah korudu" dedi. Çökmenin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya Belediyesi zabıtası alanda önlem aldı.